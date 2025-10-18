Чоловік у Харкові зґвалтував 16-річну і намагався зробити це повторно
33-річному харків’янину повідомили про підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, потерпіла разом із компанією була в гостях у чоловіка. Усі разом розпивали спиртне. Коли дівчина пішла спати, господар, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її.
“Потерпіла втекла до подруги, яка мешкає в цьому ж будинку. Однак зловмисник вирушив за нею та намагався вчинити злочин повторно у квартирі подруги. Його протиправні дії зупинила сусідка, яка постукала у двері. Тоді чоловік злякався та втік через вікно”, – розповіли правоохоронці.
Чоловіка затримали. За ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомлялося, вісім років за ґратами отримав 59-річний чоловік згідно з вироком Лозівського міськрайонного суду. Прокурори довели, що на початку серпня 2021 року в Лозівському районі він розбещував двох сестер, яким було по 11 років.
Читайте також: За добу військові РФ атакували на Харківщині 25 разів – Генштаб ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: изнасилование, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чоловік у Харкові зґвалтував 16-річну і намагався зробити це повторно», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2025 в 11:15;