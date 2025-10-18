Live
Чоловік у Харкові зґвалтував 16-річну і намагався зробити це повторно

Події 11:15   18.10.2025
Олена Нагорна
33-річному харків’янину повідомили про підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, потерпіла разом із компанією була в гостях у чоловіка. Усі разом розпивали спиртне. Коли дівчина пішла спати, господар, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її.

“Потерпіла втекла до подруги, яка мешкає в цьому ж будинку. Однак зловмисник вирушив за нею та намагався вчинити злочин повторно у квартирі подруги. Його протиправні дії зупинила сусідка, яка постукала у двері. Тоді чоловік злякався та втік через вікно”, – розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали. За ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, вісім років за ґратами отримав 59-річний чоловік згідно з вироком Лозівського міськрайонного суду. Прокурори довели, що на початку серпня 2021 року в Лозівському районі він розбещував двох сестер, яким було по 11 років.

Автор: Олена Нагорна
