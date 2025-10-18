За добу військові РФ атакували на Харківщині 25 разів – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках за минулу добу Генштаб ЗСУ зафіксував 25 російських атак.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 18 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.
На Куп’янському напрямку за добу було сім атак росіян. Сили оборони відбили штурмові дії в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.
Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1150 осіб. Українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 498 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 131 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо, в огляді за 17 жовтня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни не досягли підтверджених успіхів у Харківській області. Йдеться про північ регіону, напрямки на Великий Бурлук, Куп’янськ та Борову.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, куп'янск, новини Харкова, фронт;
