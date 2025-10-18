Live
За добу військові РФ атакували на Харківщині 25 разів – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:20   18.10.2025
Олена Нагорна
За добу військові РФ атакували на Харківщині 25 разів – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках за минулу добу Генштаб ЗСУ зафіксував 25 російських атак.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 18 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку за добу було сім атак росіян. Сили оборони відбили штурмові дії в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1150 осіб. Українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 498 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 131 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, в огляді за 17 жовтня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни не досягли підтверджених успіхів у Харківській області. Йдеться про північ регіону, напрямки на Великий Бурлук, Куп’янськ та Борову.

Читайте також: Понад десять БпЛА вдарили по Чугуєву: майже всі мікрорайони міста знеструмлені

Автор: Олена Нагорна
