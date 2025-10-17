Понад десять БпЛА вдарили по Чугуєву: майже всі мікрорайони міста знеструмлені

Чугуїв зазнав масованої атаки БпЛА близько 22-ї години 17 жовтня.

“Тільки що ми з вами пережили чергову масовану атаку ворожих безпілотників – ворог наніс більш ніж 10 ударів. Знеструмлено майже всі мікрорайони”, – повідомила мер міста Галина Мінаєва і додала, що енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучань обстежать вибухотехніки.

“Набираємося терпіння і віримо в те, що наші фахівці знову зроблять неможливе”, – додала Мінаєва.

Нагадаємо, раніше голова Малоданилівської громади спростував, що FPV чатують уздовж окружної Харкова.