ISW оцінив заяви РФ щодо просування в Куп’янську та захоплення Піщаного

Росіяни 17 жовтня не досягли підтверджених успіхів у Харківській області, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Йдеться про північ Харківщини, напрямків на Великий Бурлук, Куп’янськ та Борову.

Щодо Куп’янського напрямку, аналітики не підтверджують заяви Міноборони РФ щодо захоплення села Піщане та російського військового блогера щодо просування армії РФ у центрі Куп’янська.

Також ISW процитував, однак не надав жодної оцінки інформації російських блогерів, що начебто українські війська провели контрнаступ поблизу Соболівки та Радьківки.

“Відеозапис з геолокацією, опублікований 17 жовтня, показує, як українські війська атакують російську позицію на вулиці Рівенській у Куп’янську, що, на думку ISW, було російською операцією з проникнення. ISW вважає, що ця подія не сприяла просуванню передової лінії бойових дій”, – констатують представники інституту.

ISW традиційно взяв в огляд аналітику оглядача групи “Інформаційний спротив” Костянтина Машовця, який 17 жовтня заявив, що російське військове командування намагається одночасно зміцнити позиції в Куп’янську і захопити решту міста. Машовець заявив, що командування 6-ї загальновійськової армії (Ленінградський військовий округ) намагається надати логістичну підтримку передовим підрозділам, які намагаються перетнути річку Оскіл, та іншим підрозділам, які хочуть закріпити позиції на північ від Куп’янська. Аналітик заявив, що російська 68-ма мотострілецька дивізія наразі розділена і намагається утримувати позиції вздовж лінії Кіндрашівка-Радьківка, одночасно атакуючи центр Куп’янська.

Що стосується ситуації на півночі Харківщини, інститут не підтверджує інформацію щодо просування російських військ до південних околиць Вовчанська і в напрямку Вільчі.

17 жовтня керівництво Дергачівської громади повідомило, що російські військові продовжують ховати міни, замасковані під колоди, вздовж міжнародного кордону, особливо поблизу Козачої Лопані, де запаси газу обмежені і місцеве населення більше покладається на дрова для опалення. ISW вперше зафіксував повідомлення про те, що російські війська почали розкидати міни, непомітно прикріплені до колод, поблизу Козачої Лопані в серпні 2025 року.