«Дрова-обманки» на Харківщині: за останні тижні зафіксували три випадки
Фото: Вячеслав Задоренко
Окупанти продовжують мінувати прикордонну територію Дергачівщини «дровами-обманками», які начинені вибухівкою, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
«Протягом останніх тижнів щонайменше три таких випадки зафіксовано у Козачолопанському окрузі», – зазначив Задоренко.
Він закликав жителів бути уважнішими до таких речей на відкритих територіях, особливо поблизу лісосмуг.
Нагадаємо, про те, що у Козачій Лопані росіяни використовують «дрова-обманки», куди ховають міни з детонаторами, повідомляв у вересні начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він писав: «Коли місцевий мешканець бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує – людина гине».
