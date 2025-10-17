«Дрова-обманки» на Харківщині: за останні тижні зафіксували три випадки

Окупанти продовжують мінувати прикордонну територію Дергачівщини «дровами-обманками», які начинені вибухівкою, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

«Протягом останніх тижнів щонайменше три таких випадки зафіксовано у Козачолопанському окрузі», – зазначив Задоренко.

Він закликав жителів бути уважнішими до таких речей на відкритих територіях, особливо поблизу лісосмуг.

Нагадаємо, про те, що у Козачій Лопані росіяни використовують «дрова-обманки», куди ховають міни з детонаторами, повідомляв у вересні начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він писав: «Коли місцевий мешканець бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує – людина гине».