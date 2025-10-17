Live
  • Пт 17.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

«Дрова-обманки» на Харківщині: за останні тижні зафіксували три випадки

Суспільство 16:22   17.10.2025
Вікторія Яковенко
«Дрова-обманки» на Харківщині: за останні тижні зафіксували три випадки Фото: Вячеслав Задоренко

Окупанти продовжують мінувати прикордонну територію Дергачівщини «дровами-обманками», які начинені вибухівкою, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

«Протягом останніх тижнів щонайменше три таких випадки зафіксовано у Козачолопанському окрузі», – зазначив Задоренко.

Він закликав жителів бути уважнішими до таких речей на відкритих територіях, особливо поблизу лісосмуг.

дрова-обманки на Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко
дрова-обманки на Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, про те, що у Козачій Лопані росіяни використовують «дрова-обманки», куди ховають міни з детонаторами, повідомляв у вересні начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він писав: «Коли місцевий мешканець бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує – людина гине».

Читайте також: Вибух у Немишлянському районі: чоловік привіз частину БпЛА з області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чотири бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Чотири бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
17.10.2025, 16:47
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
17.10.2025, 08:57
Новини Харкова — головне 17 жовтня: ситуація на півночі, чоловіка викрали
Новини Харкова — головне 17 жовтня: ситуація на півночі, чоловіка викрали
17.10.2025, 16:50
У Холодногірському районі – новий керівник, хто – повідомив Терехов
У Холодногірському районі – новий керівник, хто – повідомив Терехов
17.10.2025, 09:47
У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)
У Харкові собака впав у люк: тварину врятували ДСНСники (фото)
17.10.2025, 14:12
Наркозалежна з Харкова намагалася підірвати авто копа в Дніпрі – СБУ
Наркозалежна з Харкова намагалася підірвати авто копа в Дніпрі – СБУ
17.10.2025, 13:45

Новини за темою:

28.09.2025
Лікарі борються за життя матері, у дитини стрес – Задоренко про удар FPV
28.09.2025
Батько загинув, мати поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі
28.09.2025
Прильоти по Слатиному, 2 бої з початку доби: оперативна обстановка 28 вересня
19.09.2025
Росіяни закладають міни у «дрова-обманки» в Харківській області (відео)
04.09.2025
Задоренко: дрони РФ на оптоволокні долітають вже до передмістя Харкова (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Дрова-обманки» на Харківщині: за останні тижні зафіксували три випадки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 16:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти продовжують мінувати прикордонну територію Дергачівщини «дровами-обманками», які начинені вибухівкою, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.".