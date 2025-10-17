Live
Вибух у Немишлянському районі: чоловік привіз частину БпЛА з області

Події 15:32   17.10.2025
Вікторія Яковенко
Вибух у Немишлянському районі: чоловік привіз частину БпЛА з області Фото: ГУНП в Харківській області

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили подробиці травмування 24-річного чоловіка внаслідок детонації ворожого БпЛА.

«До поліції надійшло повідомлення про вибух в Немишлянському районі. Встановлено, що чоловік проводив сільськогосподарські роботи в полі біля селища Білий Колодязь, де знайшов частину дрона та привіз її до Харкова. Вибухонебезпечний предмет підірвався під час огляду, через це чоловік отримав травми руки», – розповіли правоохоронці.

Слідчі оглянули місце НП та вилучили речові докази. Перевірка триває.

Нагадаємо, вранці в ГУ ДСНС в Харківській області інформували, що у Немишлянському районі Харкова під час спроби розібрати БпЛА невстановленого типу стався вибух, внаслідок якого постраждав 24-річний чоловік.

Автор: Вікторія Яковенко
Вибух у Немишлянському районі: чоловік привіз частину БпЛА з області
