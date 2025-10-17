Live
Взрыв в Немышлянском районе: мужчина привез часть БпЛА из области

Происшествия 15:32   17.10.2025
Виктория Яковенко
Взрыв в Немышлянском районе: мужчина привез часть БпЛА из области Фото: ГУНП в Харьковской области

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили подробности травмирования 24-летнего мужчины в результате детонации вражеского БпЛА.

«В полицию поступило сообщение о взрыве в Немышлянском районе. Установлено, что мужчина проводил сельскохозяйственные работы в поле возле ​​поселка Белый Колодец, где нашел часть дрона и привез ее в Харьков. Взрывоопасный предмет взорвался во время осмотра, поэтому мужчина получил травмы руки», — рассказали правоохранители.

Следователи осмотрели место ЧП и изъяли вещественные доказательства. Проверка продолжается.

Напомним, утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области информировали, что в Немышлянском районе Харькова при попытке разобрать БпЛА неустановленного типа произошел взрыв, в результате которого пострадал 24-летний мужчина.

Автор: Виктория Яковенко
