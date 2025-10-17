ГСЧС: харьковчанин разбирал БпЛА в доме – дрон взорвался, а парень пострадал

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток в регионе было 14 пожаров.

Один пожар возник в результате российских обстрелов.

«Около 17:00 российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по агропредприятию в селе Сковородиновка Богодуховского района. При обследовании места обстрела обнаружены повреждения двух складских помещений. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров», – передают в ГСЧС.

Также в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе в регионе был бытовой пожар. Известно о 71-летнем пострадавшем – с ожогами туловища его госпитализировали.

«В Немышлянском районе Харькова при попытке разобрать БпЛА неустановленного типа на территории частного домовладения произошел взрыв, в результате которого пострадал 24-летний мужчина», – добавили спасатели.

Тем временем сотрудники ГСЧС продолжали ликвидировать последствия комбинированной атаки на объекты критической инфраструктуры в Харьковской области.