ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби в регіоні було 14 пожеж.

Одна пожежа виникла внаслідок російських обстрілів.

“Близько 17:00 російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по агропідприємству у селі Сковородинівка Богодухівського району. Під час обстеження місця обстрілу виявлені пошкодження двох складських приміщень. На щастя, обійшлось без постраждалих та пожеж”, – передають у ДСНС.

Також внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі в регіоні була побутова пожежа. Відомо про 71-річного потерпілого – із опіками тулуба його госпіталізували.

“У Немишлянському районі Харкова під час спроби розібрати БпЛА невстановленого типу на території приватного домоволодіння стався вибух, внаслідок якого постраждав 24-річний чоловік”, – додали рятувальники.

Тим часом співробітники ДСНС продовжували ліквідувати наслідки комбінованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури в Харківській області.