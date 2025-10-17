ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби в регіоні було 14 пожеж.
Одна пожежа виникла внаслідок російських обстрілів.
“Близько 17:00 російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по агропідприємству у селі Сковородинівка Богодухівського району. Під час обстеження місця обстрілу виявлені пошкодження двох складських приміщень. На щастя, обійшлось без постраждалих та пожеж”, – передають у ДСНС.
Також внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі в регіоні була побутова пожежа. Відомо про 71-річного потерпілого – із опіками тулуба його госпіталізували.
“У Немишлянському районі Харкова під час спроби розібрати БпЛА невстановленого типу на території приватного домоволодіння стався вибух, внаслідок якого постраждав 24-річний чоловік”, – додали рятувальники.
Тим часом співробітники ДСНС продовжували ліквідувати наслідки комбінованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури в Харківській області.
