Live
  • Пт 17.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав

Події 08:05   17.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби в регіоні було 14 пожеж. 

Одна пожежа виникла внаслідок російських обстрілів.

“Близько 17:00 російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по агропідприємству у селі Сковородинівка Богодухівського району. Під час обстеження місця обстрілу виявлені пошкодження двох складських приміщень. На щастя, обійшлось без постраждалих та пожеж”, – передають у ДСНС.

Також внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі в регіоні була побутова пожежа. Відомо про 71-річного потерпілого – із опіками тулуба його госпіталізували.

“У Немишлянському районі Харкова під час спроби розібрати БпЛА невстановленого типу на території приватного домоволодіння стався вибух, внаслідок якого постраждав 24-річний чоловік”, – додали рятувальники.

Тим часом співробітники ДСНС продовжували ліквідувати наслідки комбінованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури в Харківській області.

Читайте також: На півночі від Харкова на авто полюють «дрони-ждуни»? Відповідь Гололобова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав
ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав
17.10.2025, 08:05
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
17.10.2025, 06:00
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
17.10.2025, 07:15
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
16.10.2025, 23:00
Де купують житло власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА
Де купують житло власники зруйнованих домів на Харківщині: дані ХОВА
16.10.2025, 21:00
Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро в Харкові
Терехов знову заговорив про продовження будівництва метро в Харкові
16.10.2025, 21:38

Новини за темою:

16.10.2025
Четверо поранених на Харківщині через нічну атаку РФ – ДСНС (фото)
15.10.2025
У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС
13.10.2025
ДСНС: через коротке замикання на Харківщині постраждав пенсіонер
09.10.2025
Є постраждалий: про пожежі на Харківщині розповіли у ДСНС
08.10.2025
Сім лісових пожеж вирували на Харківщині – дані ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДСНС: харків’янин розбирав БпЛА у будинку – дрон вибухнув, хлопець постраждав», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби в регіоні було 14 пожеж. ".