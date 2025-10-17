На севере от Харькова на авто охотятся «дроны-ждуны»? Ответ Гололобова
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов написал: накануне в ТГ-каналах появилась информация о том, что вдоль окружной дороги на севере от Харькова якобы начали охоту «дроны-ждуны».
«Вчера ряд Телеграмм-каналов распространили информацию о том, что на севере города Харькова, вдоль Лозовеньковского проспекта и окружной дороги, якобы «сидят «дроны-ждуны», которые при появлении движущейся цели могут атаковать» – уточнил Гололобов.
Он акцентировал: территория Малоданиловской громады отмечена на схеме как потенциально опасная, однако – безосновательно.
«Сообщаю, что ни по моей информации, ни по данным военных – никакого подобного случая на территории громады не зафиксировано. Да, в город иногда долетают FPV-дроны; был один подтвержденный случай, предположительно запущенный из так называемой «матки», – напомнил глава громады.
Однако, утверждает он, это вовсе не означает, что дроны действительно охотятся за целями, как это происходит в прифронтовых городах.
«Также информирую, что из Лозовеньковского водохранилища еще не был извлечен взрывоопасный предмет. Рекомендую воздержаться от рыболовства», – добавил Гололобов.
Напомним, 16 октября, в Лозовеньковское водохранилище упал взрывоопасный объект, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Он обратился к рыбакам и попросил воздержаться от посещения данного водохранилища до завершения работ по изъятию взрывного элемента
Читайте также: В Харькове возле здания упал вражеский БпЛА, без детонации
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На севере от Харькова на авто охотятся «дроны-ждуны»? Ответ Гололобова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 07:15;