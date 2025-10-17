На севере от Харькова на авто охотятся «дроны-ждуны»? Ответ Гололобова

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов написал: накануне в ТГ-каналах появилась информация о том, что вдоль окружной дороги на севере от Харькова якобы начали охоту «дроны-ждуны».

«Вчера ряд Телеграмм-каналов распространили информацию о том, что на севере города Харькова, вдоль Лозовеньковского проспекта и окружной дороги, якобы «сидят «дроны-ждуны», которые при появлении движущейся цели могут атаковать» – уточнил Гололобов.

Он акцентировал: территория Малоданиловской громады отмечена на схеме как потенциально опасная, однако – безосновательно.

«Сообщаю, что ни по моей информации, ни по данным военных – никакого подобного случая на территории громады не зафиксировано. Да, в город иногда долетают FPV-дроны; был один подтвержденный случай, предположительно запущенный из так называемой «матки», – напомнил глава громады.

Однако, утверждает он, это вовсе не означает, что дроны действительно охотятся за целями, как это происходит в прифронтовых городах.

«Также информирую, что из Лозовеньковского водохранилища еще не был извлечен взрывоопасный предмет. Рекомендую воздержаться от рыболовства», – добавил Гололобов.

Напомним, 16 октября, в Лозовеньковское водохранилище упал взрывоопасный объект, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Он обратился к рыбакам и попросил воздержаться от посещения данного водохранилища до завершения работ по изъятию взрывного элемента