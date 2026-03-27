Их огромное количество, а тактику постоянно меняют — Синегубов об атаках БпЛА
Российские военные постоянно меняют тактику дроновых атак на Харьковщину, констатировал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Шахеды», «Герберы», «Италмасы», «Молнии» — первая, вторая, уже третью фиксируем. То есть их огромное количество. Враг постоянно пытается обойти наши средства противодействия: активные и пассивные. Этот процесс абсолютно постоянный. Он постоянно пытается менять тактику. То атакует ночью, то днем», — отметил Синегубов.
Как пример, отметил он, атаки «Шахедами» происходят уже и днем.
«Поэтому, конечно, под ударами объекты энергетики, теплоснабжения, энергоснабжения, критическая инфраструктура, автомобильные дороги, жилые дома. То есть вся критически важная и просто гражданская инфраструктура», — рассказал начальник ХОВА.
Он подчеркнул, что работа по противодействию продолжается, есть конкретные планы и средства, которые реализуют на разных направлениях.
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, дрони, дроны, новости Харькова, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 21:44;