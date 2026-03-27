Их огромное количество, а тактику постоянно меняют — Синегубов об атаках БпЛА

Российские военные постоянно меняют тактику дроновых атак на Харьковщину, констатировал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Шахеды», «Герберы», «Италмасы», «Молнии» — первая, вторая, уже третью фиксируем. То есть их огромное количество. Враг постоянно пытается обойти наши средства противодействия: активные и пассивные. Этот процесс абсолютно постоянный. Он постоянно пытается менять тактику. То атакует ночью, то днем», — отметил Синегубов.

Как пример, отметил он, атаки «Шахедами» происходят уже и днем.

«Поэтому, конечно, под ударами объекты энергетики, теплоснабжения, энергоснабжения, критическая инфраструктура, автомобильные дороги, жилые дома. То есть вся критически важная и просто гражданская инфраструктура», — рассказал начальник ХОВА.

Он подчеркнул, что работа по противодействию продолжается, есть конкретные планы и средства, которые реализуют на разных направлениях.