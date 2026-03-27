Live

Их огромное количество, а тактику постоянно меняют — Синегубов об атаках БпЛА

Оригинально 21:44   27.03.2026
Елена Нагорная
Российские военные постоянно меняют тактику дроновых атак на Харьковщину, констатировал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Шахеды», «Герберы», «Италмасы», «Молнии» — первая, вторая, уже третью фиксируем. То есть их огромное количество. Враг постоянно пытается обойти наши средства противодействия: активные и пассивные. Этот процесс абсолютно постоянный. Он постоянно пытается менять тактику. То атакует ночью, то днем», — отметил Синегубов.

Как пример, отметил он, атаки «Шахедами» происходят уже и днем.

«Поэтому, конечно, под ударами объекты энергетики, теплоснабжения, энергоснабжения, критическая инфраструктура, автомобильные дороги, жилые дома. То есть вся критически важная и просто гражданская инфраструктура», — рассказал начальник ХОВА.

Он подчеркнул, что работа по противодействию продолжается, есть конкретные планы и средства, которые реализуют на разных направлениях.

Читайте также: Первые минуты после атаки БпЛА на Харьков 25 марта показали копы (видео)

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Их огромное количество, а тактику постоянно меняют — Синегубов об атаках БпЛА», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 21:44;

