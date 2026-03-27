Їх величезна кількість, а тактику постійно змінюють – Синєгубов про атаки БпЛА
Російські військові постійно змінюють тактику дронових атак на Харківщину, констатував на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.
”Шахеди”, “гербери”, “італмаси”, “молнії” – перша, друга, вже треті фіксуємо. Тобто їх величезна кількість. Ворог постійно намагається обійти наші засоби протидії: активні й пасивні. Цей процес абсолютно постійний. Він намагається змінювати постійно тактику. То атакує вночі, то вдень”, — зазначив Синєгубов.
Як приклад, наголосив він, атаки “шахедами” відбуваються вже і вдень.
“Тому, звичайно, під ударами і об’єкти енергетики, теплопостачання, енергопостачання, критична інфраструктура, автомобільні дороги, житлові будинки, тобто вся критично важлива і просто цивільна інфраструктура”, — розповів начальник ХОВА.
Він наголосив, що робота з протидії триває, є конкретні плани та засоби, які реалізовують на різних напрямках.
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: атака БпЛА, дрони, новини Харкова, Олег Синегубов;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 21:44;