Перші хвилини після атаки БпЛА на Харків 25 березня показали копи (відео)

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували перші хвилини після російської атаки на місто у середу, 25 березня.

“Посеред дня ворог здійснив атаку безпілотниками по місту. Унаслідок влучань пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі та об’єкти інфраструктури. Є постраждалі, на жаль, одна жінка загинула. Патрульні разом з іншими службами з перших хвилин після удару надавали домедичну допомогу постраждалим, евакуйовували людей із пошкоджених будівель та забезпечували безпеку на місцях подій», – зазначили правоохоронці.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, військові РФ вранці 25 березня атакували Харків “шахедами”. Близько 11:40 БпЛА впали у двох районах – Холодногірському та Новобаварському. У першому випадку прилетіло по автомобілях, припаркованих у дворі багатоповерхівки. Частина з них згоріла. У Новобаварському районі удар був по приватному сектору. Міська рада підрахувала, що у Холодногірському районі пошкоджено понад десять авто та дитсадок, вибито більше ніж 200 вікон. Комунальники одразу розпочали ліквідацію наслідків. Ввечері голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що жінка, яка була важко поранена внаслідок удару “шахеда” по Холодногірському району, померла в лікарні.