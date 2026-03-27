Первые минуты после атаки БпЛА на Харьков 25 марта показали копы (видео)

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали первые минуты после российской атаки на город в среду, 25 марта.

«Посреди дня враг совершил атаку беспилотниками по городу. В результате попаданий повреждены жилые дома, частные автомобили и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие, к сожалению, одна женщина погибла. Патрульные вместе с другими службами с первых минут после удара оказывали медицинскую помощь пострадавшим, эвакуировали людей из поврежденных зданий и обеспечивали безопасность на местах событий», — отметили правоохранители.

Как сообщала МГ «Объектив», военные РФ утром 25 марта атаковали Харьков «Шахедами». Около 11:40 БпЛА упали в двух районах — Холодногорском и Новобаварском. В первом случае прилетело по автомобилям, припаркованным во дворе многоэтажки. Часть из них сгорела. В Новобаварском районе удар был по частному сектору. Городской совет подсчитал, что в Холодногорском районе повреждено более десяти автомобилей и детский сад, выбито более 200 окон. Вечером глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что женщина, которая была тяжело ранена в результате удара «Шахеда» по Холодногорскому району, умерла в больнице.