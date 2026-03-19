«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток

Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей нацмарафона, поможет ли натягивание антидроновых сеток вокруг города защититься от российских атак.

Он акцентировал: не только FPV-дроны являются угрозой для Харькова, ведь ВС РФ бьют разным вооружением – ракетами, «шахедами», баллистикой. Их целями становится критическая и гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Что касается антидроновых сеток, то я хочу сказать, что нам нужно разграничивать ответственность Харьковского городского совета, местного самоуправления, областной военной администрации и военных администраций. Вообще да, действительно, что касается антидроновых сеток, которые, как вы уже сказали, натягивают возле города Харькова, – это ответственность областной военной администрации. Я не хочу, знаете ли, залезать в зоны их ответственности, но мы помогаем нашим военным. Мы вообще всегда в такой плотной коммуникации с нашими военными», – отметил городской голова.

И в случае необходимости, уверяет Терехов, предоставляют необходимую поддержку со стороны города.