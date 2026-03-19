Live

«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток

Оригинально 11:02   19.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей нацмарафона, поможет ли натягивание антидроновых сеток вокруг города защититься от российских атак. 

Он акцентировал: не только FPV-дроны являются угрозой для Харькова, ведь ВС РФ бьют разным вооружением – ракетами, «шахедами», баллистикой. Их целями становится критическая и гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Что касается антидроновых сеток, то я хочу сказать, что нам нужно разграничивать ответственность Харьковского городского совета, местного самоуправления, областной военной администрации и военных администраций. Вообще да, действительно, что касается антидроновых сеток, которые, как вы уже сказали, натягивают возле города Харькова, – это ответственность областной военной администрации. Я не хочу, знаете ли, залезать в зоны их ответственности, но мы помогаем нашим военным. Мы вообще всегда в такой плотной коммуникации с нашими военными», – отметил городской голова.

И в случае необходимости, уверяет Терехов, предоставляют необходимую поддержку со стороны города.

Читайте также: Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 11:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей нацмарафона, поможет ли натягивание антидроновых сеток вокруг города защититься от российских атак. ".