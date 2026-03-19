«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток
Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей нацмарафона, поможет ли натягивание антидроновых сеток вокруг города защититься от российских атак.
Он акцентировал: не только FPV-дроны являются угрозой для Харькова, ведь ВС РФ бьют разным вооружением – ракетами, «шахедами», баллистикой. Их целями становится критическая и гражданская инфраструктура, а также жилые дома.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Что касается антидроновых сеток, то я хочу сказать, что нам нужно разграничивать ответственность Харьковского городского совета, местного самоуправления, областной военной администрации и военных администраций. Вообще да, действительно, что касается антидроновых сеток, которые, как вы уже сказали, натягивают возле города Харькова, – это ответственность областной военной администрации. Я не хочу, знаете ли, залезать в зоны их ответственности, но мы помогаем нашим военным. Мы вообще всегда в такой плотной коммуникации с нашими военными», – отметил городской голова.
И в случае необходимости, уверяет Терехов, предоставляют необходимую поддержку со стороны города.
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 11:02;