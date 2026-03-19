Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове

Дело о судье, которая сбила двоих девочек 18 декабря прошлого года в Харькове, передали в суд.

Речь идет о судье одного из райсудов Харьковской области, которая сбила двоих девочек 13 и 14 лет на улице Дудинской. Тогда дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель проигнорировала дорожный знак и не притормозила.

«Как установила комплексная судебная автотехническая, фототехническая экспертиза и экспертиза видео-, звукозаписи, в указанной дорожно-транспортной ситуации водитель имела техническую возможность избежать наезда на детей. Никаких препятствий или неисправностей автомобиля, которые помешали бы остановке, не обнаружено», – утверждают в прокуратуре.

13-летняя пострадавшая пришла в себя в середине января и на данный момент проходит реабилитацию. Тогда как 14-летняя девочка до сих пор находится в коме в реанимации.

«Обвиняемую будут судит в Новобаварском районном суде г. Харькова. Максимальное наказание — 8 лет лишения свободы», – добавили правоохранители.

Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла 18 декабря около 16:00 вечера на улице Дудинской на Холодной горе. Девочки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Свидетелем аварии стал работник АЗС Юрий Савостян. В комментарии «Суспільному» он рассказал: в момент удара стоял спиной к дороге, но не слышал звука тормозов. Девочки уже почти перешли дорогу. По версии следствия, приближаясь к переходу, водитель не сбавила скорость. И тем более не остановилась, как должна была это сделать, чтобы пропустить пешеходов. Было ли превышение скорости, в дальнейшем установит экспертиза, отметила пресс-секретарь прокуратуры Валерия Чирина. Уже известно, что женщина за рулем не находилась в состоянии алкогольного опьянения. ГБР возбудило уголовное производство. Мать одной из пострадавших – 14-летней Каролины – Александра Прокопчук рассказала «Суспільному», что у ее дочери сломан череп и ушиб легких. В день аварии она пошла встретиться с подругой Олей, которая как раз приехала в Харьков. Девочки очень ждали этой встречи. Судье вручили подозрение.