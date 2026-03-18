Пытались спасти полиция и ТЦК: мужчина внезапно скончался на улице в Харькове
Фото: Нацполиция
18 марта 62-летнему мужчине внезапно стало плохо возле остановки общественного транспорта на улице Полтавский Шлях.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сначала мужчине оказывали помощь прохожие. Они же остановили правоохранителей и сотрудников ТЦК, которые проезжали неподалеку.
До прибытия «скорой» домедицинскую помощь мужчине оказывали полицейские, сотрудники ТЦК, а также прохожий, который оказался медработником. Бригада «скорой» также проводила реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось — он скончался.
Напомним, 3 марта пресс-служба Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина проинформировала, что на 85-м году жизни умер доктор физико-математических наук Николай Кокодий.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция Харьковской области, умер;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 17:44;