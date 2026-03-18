Намагалися врятувати поліція та ТЦК: чоловік раптово помер на вулиці в Харкові
18 березня 62-річному чоловікові раптово стало зле біля зупинки громадського транспорту на вулиці Полтавський Шлях.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, спочатку чоловікові надавали допомогу перехожі. Вони ж зупинили правоохоронців та співробітників ТЦК, які проїжджали неподалік.
До прибуття «швидкої» домедичну допомогу чоловікові надавали поліцейські, співробітники ТЦК, а також перехожий, який виявився медпрацівником. Бригада «швидкої» також проводила реанімаційні заходи, однак урятувати чоловіка не вдалося — він помер.
Нагадаємо, 3 березня пресслужба Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна поінформувала, що на 85 році життя помер доктор фізико-математичних наук Микола Кокодій.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 17:44;