Намагалися врятувати поліція та ТЦК: чоловік раптово помер на вулиці в Харкові

18 березня 62-річному чоловікові раптово стало зле біля зупинки громадського транспорту на вулиці Полтавський Шлях.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, спочатку чоловікові надавали допомогу перехожі. Вони ж зупинили правоохоронців та співробітників ТЦК, які проїжджали неподалік.

До прибуття «швидкої» домедичну допомогу чоловікові надавали поліцейські, співробітники ТЦК, а також перехожий, який виявився медпрацівником. Бригада «швидкої» також проводила реанімаційні заходи, однак урятувати чоловіка не вдалося — він помер.

