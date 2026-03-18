Намагалися врятувати поліція та ТЦК: чоловік раптово помер на вулиці в Харкові

Події 17:44   18.03.2026
Олена Нагорна
18 березня 62-річному чоловікові раптово стало зле біля зупинки громадського транспорту на вулиці Полтавський Шлях.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, спочатку чоловікові надавали допомогу перехожі. Вони ж зупинили правоохоронців та співробітників ТЦК, які проїжджали неподалік.

До прибуття «швидкої» домедичну допомогу чоловікові надавали поліцейські, співробітники ТЦК, а також перехожий, який виявився медпрацівником. Бригада «швидкої» також проводила реанімаційні заходи, однак урятувати чоловіка не вдалося — він помер.

Нагадаємо, 3 березня пресслужба Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна поінформувала, що на 85 році життя помер доктор фізико-математичних наук Микола Кокодій.

Якщо вам цікава новина: «Намагалися врятувати поліція та ТЦК: чоловік раптово помер на вулиці в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня 62-річному чоловікові раптово стало зле біля зупинки громадського транспорту на вулиці Полтавський Шлях.".