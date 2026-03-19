Стало відомо, яке покарання загрожує судді, яка збила двох дітей у Харкові

Справу про суддю, яка збила двох дівчаток 18 грудня минулого року в Харкові, передали до суду.

Йдеться про суддю одного з райсудів Харківської області, яка збила двох дівчаток 13 та 14 років на вулиці Дудинській. Тоді діти переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переходу, коли водійка проігнорувала дорожній знак і не пригальмувала.

“Як встановила комплексна судова автотехнічна, фототехнічна експертиза та експертиза відео-, звукозапису, у вказаній дорожньо-транспортній ситуації водійка мала технічну можливість уникнути наїзду на дітей. Жодних перешкод чи несправностей автомобіля, які б завадили зупинці, не виявлено”, – стверджують у прокуратурі.

13-річна постраждала прийшла до тями в середині січня і на даний момент проходить реабілітацію. Тоді як 14-річна дівчинка досі перебуває у комі у реанімації.

“Обвинувачену судитимуть у Новобаварському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, що їй загрожує, — 8 років позбавлення волі”, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, суддя збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові. Аварія сталася 18 грудня близько 16:00 вечора на вулиці Дудинської на Холодній горі. Дівчата 13 та 14 років років у реанімації. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: за кермом автівки «Hyundai Accent», яка збила підлітків, перебувала суддя одного з районних судів Харківської області. Діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Свідком аварії став працівник АЗС Юрій Савостян. У коментарі «Суспільному» він розповів: у момент удару стояв спиною дороги, але не чув звуку гальм. Дівчата вже майже перейшли дорогу. За версією слідства, наближуючись до переходу, водійка не зменшила швидкість. І тим більше не зупинилася, як мала це зробити, щоб пропустити пішоходів. Чи було перевищення швидкості, надалі встановить експертиза, відзначила речниця прокуратури Валерія Чиріна. Уже відомо, що жінка за кермом не була в стані алкогольного сп’яніння. ДБР порушило кримінальне провадження. Матір однієї з постраждалих – 14-річної Кароліни – Олександра Прокопчук розповіла «Суспільному», що в її доньки зламаний череп і забій легень. У день аварії вона пішла зустрітися з подругою Олею, яка якраз приїхала до Харкова. Дівчата дуже чекали на цю зустріч. Судді вручили підозру.