Підозру отримала суддя, яка збила двох дітей у Харкові

Правоохоронці вручили підозру судді, яка збила двох дівчаток у Харкові 18 грудня.

За даними Харківської обласної прокуратури, жінці інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Наразі прокурори готують подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу.

Правоохоронці уточнили, що постраждалі дівчата наразі перебувають у реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, суддя збила двох дітей на пішохідному переході в Харкові. Аварія сталася 18 грудня близько 16:00 вечора на вулиці Дудинської на Холодній горі. Дівчата 13 та 14 років років у реанімації. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: за кермом автівки «Hyundai Accent», яка збила підлітків, перебувала суддя одного з районних судів Харківської області. Діти переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Свідком аварії став працівник АЗС Юрій Савостян. У коментарі «Суспільному» він розповів: у момент удару стояв спиною дороги, але не чув звуку гальм. Дівчата вже майже перейшли дорогу. За версією слідства, наближуючись до переходу, водійка не зменшила швидкість. І тим більше не зупинилася, як мала це зробити, щоб пропустити пішоходів. Чи було перевищення швидкості, надалі встановить експертиза, відзначила речниця прокуратури Валерія Чиріна. Уже відомо, що жінка за кермом не була в стані алкогольного сп’яніння. ДБР порушило кримінальне провадження. Матір однієї з постраждалих – 14-річної Кароліни – Олександра Прокопчук розповіла «Суспільному», що в її доньки зламаний череп і забій легень. У день аварії вона пішла зустрітися з подругою Олею, яка якраз приїхала до Харкова. Дівчата дуже чекали на цю зустріч.