“Ми допомагаємо”: Терехов прокоментував встановлення антидронових сіток
Мер Ігор Терехов відповів на запитання ведучої нацмарафону, чи допоможе натягування антидронових сіток навколо міста захиститись від російських атак.
Він наголосив: не лише FPV-дрони є загрозою для Харкова, адже ЗС РФ б’ють різним озброєнням – ракетами, “шахедами”, балістикою. Їхніми цілями стає критична та цивільна інфраструктура, а також житлові будинки.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Що стосується антидронних сіток, то я хочу сказати, що нам потрібно розмежувати відповідальність Харковської міської ради, місцевого самоврядування, обласної військової адміністрації і військових адміністрацій. Взагалі, що стосується антидронних сіток, які, як ви вже сказали, натягують біля міста Харкова, – то це відповідальність обласної військової адміністрації. Я не хочу, знаєте, залазити в зони їх відповідальності, але ми допомагаємо нашим військовим. Ми взагалі завжди в такій плотній комунікації з нашими військовими”, – зазначив міський голова.
І у разі потреби, запевняє Терехов, надають необхідну підтримку з боку міста.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 11:02;