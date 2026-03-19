“Ми допомагаємо”: Терехов прокоментував встановлення антидронових сіток

Оригінально 11:02   19.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
"Ми допомагаємо": Терехов прокоментував встановлення антидронових сіток

Мер Ігор Терехов відповів на запитання ведучої нацмарафону, чи допоможе натягування антидронових сіток навколо міста захиститись від російських атак. 

Він наголосив: не лише FPV-дрони є загрозою для Харкова, адже ЗС РФ б’ють різним озброєнням – ракетами, “шахедами”, балістикою. Їхніми цілями стає критична та цивільна інфраструктура, а також житлові будинки.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Що стосується антидронних сіток, то я хочу сказати, що нам потрібно розмежувати відповідальність Харковської міської ради, місцевого самоврядування, обласної військової адміністрації і військових адміністрацій. Взагалі, що стосується антидронних сіток, які, як ви вже сказали, натягують біля міста Харкова, – то це відповідальність обласної військової адміністрації. Я не хочу, знаєте, залазити в зони їх відповідальності, але ми допомагаємо нашим військовим. Ми взагалі завжди в такій плотній комунікації з нашими військовими”, – зазначив міський голова.

І у разі потреби, запевняє Терехов, надають необхідну підтримку з боку міста.

