В Харькове возле здания упал вражеский БпЛА, без детонации (дополняется)

В Киевском районе Харькова зафиксировали «прилет» вражеского БпЛА.

Дополнено в 15:20. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что вражеский дрон упал без детонации возле коммерческого здания в Киевском районе. Повреждения нет.

Дополнено в 15:09. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что по Харькову ударил БпЛА типа Молния.

«Сейчас информация о пострадавших не поступала. На месте работают все службы, чтобы проверить место и в случае необходимости обезвредить остатки этого дрона. Ситуация не единичная, знают как действовать. Дальше будем смотреть есть ли повреждения жилого дома, если да, будут приняты все необходимые меры», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Дополнено в 14:53. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что попадание произошло у многоэтажки. Информации о пострадавших нет. Предварительно, дом не пострадал.

14:42. По предварительным данным мэра Игоря Терехова, дрон ударил по многоэтажке.

Отметим, что около 14:40 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеский БпЛА с севера летел курсом на Харьков.

Мониторинговые каналы писали, что в сторону Харькова летел БпЛА типа «Молния».

Информация будет обновляться.

Напомним, 16 октября в Харькове, начиная с 5:30 утра слышали серию взрывов. Они раздались за пределами города. Воздушная тревога в Харькове продолжалась всю ночь, начиная с 21:34. При этом под утро Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках РФ ракет. Однако в большей части, по сообщениям ВС ВСУ, под атакой оказалась Полтава и Полтавская область. Харьковские мониторинговые каналы информировали о целях в направлении Змиева, а также Люботина, Ольшан, Андреевки и Мерефы. Кроме того, в области был слышен звук пролета ракет. Утром Изюмская ГВА сообщала о серии взрывов в Изюме.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал что ночью регион оказался под комбинированным обстрелом россиян. Последний удар был в 7:30 несколькими ракетами, «Шахедами» по энергетическому объекту в Лозовском районе – более семи тысяч абонентов находится без электроснабжения. По области применены аварийные графики отключений в связи со стабилизацией общенациональной энергетической системы, в результате примерно около 50 тысяч абонентов аварийно без электроснабжения. Кроме того, ночью враг нанес удары по энергетической системе, по газонефтяной инфраструктуре – было 12 ракетных ударов, 56 «Шахедов».