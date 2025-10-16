Live
  • Чт 16.10.2025
Взрывчатка упала в водохранилище на Харьковщине: просьба к рыбакам

Общество 12:35   16.10.2025
Виктория Яковенко
Утром сегодня, 16 октября, в Лозовеньковское водохранилище упал взрывоопасный объект, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«Просьба к рыбакам воздержаться от посещения данного водохранилища до завершения работ по изъятию взрывного элемента», – обратился Гололобов.

Напомним, 30 сентября в отдаленном от линии фронта Берестинском районе Харьковщины, не находившемся в оккупации, местный житель подорвался на взрывоопасном предмете. У мужчины 1963 года рождения диагностировали взрывное ранение с повреждением мягких тканей лица и правой кисти. Информации об обстоятельствах ЧП и о том, где пострадавший взял опасный предмет, не было.

Автор: Виктория Яковенко
