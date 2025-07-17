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Взрывчатка сдетонировала на дороге возле леса в Изюмском районе

Происшествия 12:07   17.07.2025
Виктория Яковенко
Взрывчатка сдетонировала на дороге возле леса в Изюмском районе Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области под машиной разминирования сдетонировал взрывоопасный предмет.

Это произошло в Изюмском районе на грунтовой дороге вблизи лесного массива, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что саперы не пострадали.

«Машины механизированного разминирования являются ключевым инструментом для быстрого и безопасного разминирования, ведь они принимают на себя основной удар взрыва, ограждая жизнь специалистов ГСЧС», — пишут спасатели.

боеприпас сдетонировал на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
боеприпас сдетонировал на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 3 июля в селе Вишневое также Изюмского района сдетонировал боеприпас. Пострадал мужчина, который нашел этот взрывоопасный предмет и принес его домой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области под машиной разминирования сдетонировал взрывоопасный предмет.".