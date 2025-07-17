Взрывчатка сдетонировала на дороге возле леса в Изюмском районе
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харьковской области под машиной разминирования сдетонировал взрывоопасный предмет.
Это произошло в Изюмском районе на грунтовой дороге вблизи лесного массива, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что саперы не пострадали.
«Машины механизированного разминирования являются ключевым инструментом для быстрого и безопасного разминирования, ведь они принимают на себя основной удар взрыва, ограждая жизнь специалистов ГСЧС», — пишут спасатели.
Напомним, 3 июля в селе Вишневое также Изюмского района сдетонировал боеприпас. Пострадал мужчина, который нашел этот взрывоопасный предмет и принес его домой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, ГСЧС, изюмский район, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области под машиной разминирования сдетонировал взрывоопасный предмет.".