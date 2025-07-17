Взрывчатка сдетонировала на дороге возле леса в Изюмском районе

В Харьковской области под машиной разминирования сдетонировал взрывоопасный предмет.

Это произошло в Изюмском районе на грунтовой дороге вблизи лесного массива, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что саперы не пострадали.

«Машины механизированного разминирования являются ключевым инструментом для быстрого и безопасного разминирования, ведь они принимают на себя основной удар взрыва, ограждая жизнь специалистов ГСЧС», — пишут спасатели.

Напомним, 3 июля в селе Вишневое также Изюмского района сдетонировал боеприпас. Пострадал мужчина, который нашел этот взрывоопасный предмет и принес его домой.