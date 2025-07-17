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Вибухівка здетонувала на дорозі біля лісу в Ізюмському районі

Події 12:07   17.07.2025
Вікторія Яковенко
Вибухівка здетонувала на дорозі біля лісу в Ізюмському районі Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На Харківщині під машиною розмінування здетонував вибухонебезпечний предмет.

Це сталося в Ізюмському районі на ґрунтовій дорозі поблизу лісового масиву, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що сапери не постраждали.

«Машини механізованого розмінування є ключовим інструментом для швидкого та безпечного розмінування, адже вони приймають на себе основний удар вибуху, убезпечуючи життя фахівців ДСНС», – пишуть рятувальники.

боеприпас сдетонировал на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
боеприпас сдетонировал на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 3 липня у селі Вишневе теж Ізюмського району вибухнув боєприпас. Постраждав чоловік, який знайшов цей вибухонебезпечний предмет та приніс його додому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині під машиною розмінування здетонував вибухонебезпечний предмет.".