Вибухівка здетонувала на дорозі біля лісу в Ізюмському районі

На Харківщині під машиною розмінування здетонував вибухонебезпечний предмет.

Це сталося в Ізюмському районі на ґрунтовій дорозі поблизу лісового масиву, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що сапери не постраждали.

«Машини механізованого розмінування є ключовим інструментом для швидкого та безпечного розмінування, адже вони приймають на себе основний удар вибуху, убезпечуючи життя фахівців ДСНС», – пишуть рятувальники.

Нагадаємо, 3 липня у селі Вишневе теж Ізюмського району вибухнув боєприпас. Постраждав чоловік, який знайшов цей вибухонебезпечний предмет та приніс його додому.