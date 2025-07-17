Вибухівка здетонувала на дорозі біля лісу в Ізюмському районі
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
На Харківщині під машиною розмінування здетонував вибухонебезпечний предмет.
Це сталося в Ізюмському районі на ґрунтовій дорозі поблизу лісового масиву, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Зазначається, що сапери не постраждали.
«Машини механізованого розмінування є ключовим інструментом для швидкого та безпечного розмінування, адже вони приймають на себе основний удар вибуху, убезпечуючи життя фахівців ДСНС», – пишуть рятувальники.
Нагадаємо, 3 липня у селі Вишневе теж Ізюмського району вибухнув боєприпас. Постраждав чоловік, який знайшов цей вибухонебезпечний предмет та приніс його додому.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині під машиною розмінування здетонував вибухонебезпечний предмет.".