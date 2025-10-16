Вибухівка впала у водосховище на Харківщині: прохання до рибалок

Вранці сьогодні, 16 жовтня, в Лозовеньківське водосховище впав вибуховий обʼєкт, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Прохання до рибалок утриматись від відвідування даного водосховища до завершення робіт з вилучення вибухового елемента», – звернувся Гололобов.

Нагадаємо, 30 вересня у віддаленому від лінії фронту Берестинському районі Харківщини, що не знаходився в окупації, місцевий житель підірвався на вибухонебезпечному предметі. У чоловіка 1963 року народження діагностували вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин обличчя та правої кисті. Інформації про обставини НП та те, де постраждалий взяв небезпечний предмет, не було.