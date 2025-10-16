Вибухівка впала у водосховище на Харківщині: прохання до рибалок
Фото ілюстративне
Вранці сьогодні, 16 жовтня, в Лозовеньківське водосховище впав вибуховий обʼєкт, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
«Прохання до рибалок утриматись від відвідування даного водосховища до завершення робіт з вилучення вибухового елемента», – звернувся Гололобов.
Нагадаємо, 30 вересня у віддаленому від лінії фронту Берестинському районі Харківщини, що не знаходився в окупації, місцевий житель підірвався на вибухонебезпечному предметі. У чоловіка 1963 року народження діагностували вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин обличчя та правої кисті. Інформації про обставини НП та те, де постраждалий взяв небезпечний предмет, не було.
Читайте також: Синєгубов: “пошкодження суттєві”, без світла близько 50 тисяч жителів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взрывчатка, громада, рыбаки, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухівка впала у водосховище на Харківщині: прохання до рибалок», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 12:35;