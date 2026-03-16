Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув
Сьогодні, 16 березня, близько 13:40 61-річний мешканець Малих Проходів підірвався на вибуховому пристрої і загинув на місці.
“Подія сталася, коли чоловік рухався територією населеного пункту. Через ускладнений доступ до цієї території тип вибухового пристрою поки що не встановлено”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Він підкреслив, що ситуація в Проходівському окрузі залишається дуже складною – майже вся інфраструктура та житлові будинки у селах зруйновані, а повітряний простір контролюється російськими дронами.
“Попри це в Малих Проходах досі проживають 11 осіб, у Великих Проходах – 13. Шановні громадяни! Будь ласка, рухайтеся лише перевіреними стежками та дорогами, завжди дивіться під ноги. Якщо ви виявили підозрілі предмети, одразу повідомляйте рятувальників або правоохоронців за телефонами 101 або 102”, – звернувся Задоренко.
Нагадаємо, близько 3500 мешканців Дергачівщині залишилися без електроенергії 14 березня. Як повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко вночі росіяни атакували енергооб’єкт. Він закликав жителів евакуюватися.
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 15:16;