Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув

Події 15:16   16.03.2026
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 16 березня, близько 13:40 61-річний мешканець Малих Проходів підірвався на вибуховому пристрої і загинув на місці.

“Подія сталася, коли чоловік рухався територією населеного пункту. Через ускладнений доступ до цієї території тип вибухового пристрою поки що не встановлено”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він підкреслив, що ситуація в Проходівському окрузі залишається дуже складною – майже вся інфраструктура та житлові будинки у селах зруйновані, а повітряний простір контролюється російськими дронами.

“Попри це в Малих Проходах досі проживають 11 осіб, у Великих Проходах – 13. Шановні громадяни! Будь ласка, рухайтеся лише перевіреними стежками та дорогами, завжди дивіться під ноги. Якщо ви виявили підозрілі предмети, одразу повідомляйте рятувальників або правоохоронців за телефонами 101 або 102”, – звернувся Задоренко.

Нагадаємо, близько 3500 мешканців Дергачівщині залишилися без електроенергії 14 березня. Як повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко вночі росіяни атакували енергооб’єкт. Він закликав жителів евакуюватися.

Читайте також: 11 “шахедів” атакували Харків минулого тижня: куди била РФ (статистика мера)

Популярно
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
16.03.2026, 16:10
“Я б і раніше втекла”. Скільки людей евакуювали впродовж зими на Харківщині
“Я б і раніше втекла”. Скільки людей евакуювали впродовж зими на Харківщині
16.03.2026, 15:31
Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув
Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув
16.03.2026, 15:16
Новини Харкова — головне 16 березня: удари БпЛА, коли завершать опалювальний
Новини Харкова — головне 16 березня: удари БпЛА, коли завершать опалювальний
16.03.2026, 16:06
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
16.03.2026, 13:33
Підземні школи, вода та опалення: Харків та ЮНІСЕФ домовилися про нові проєкти
Підземні школи, вода та опалення: Харків та ЮНІСЕФ домовилися про нові проєкти
16.03.2026, 15:00

Новини за темою:

18.02.2026
Не їздить автобус до Харкова, не забирають сміття: ситуація в Руській Лозовій
13.02.2026
Російські FPV-дрони вранці масовано атакували прикордоння Харківщини (фото)
09.02.2026
Постраждали близько пів сотні будинків: КАБи атакували Дергачівщину (фото)
23.01.2026
Шість сіл на півночі Харківщини залишися без світла через росіян
23.01.2026
РФ атакувала сміттєвоз на Харківщині, комунальники встигли сховатися (фото)


