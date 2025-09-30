Live
Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области

Происшествия 19:09   30.09.2025
Оксана Горун
Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области Иллюстративное фото/ХГС

В удаленном от линии фронта и не находившемся в оккупации Берестинском районе Харьковщины местный житель подорвался на взрывоопасном предмете, сообщила 30 сентября ГСЧС.

«Пострадал мужчина, 1963 года рождения. У него диагностировано взрывное ранение с повреждением мягких тканей лица и правой кисти. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Тип взрывоопасного предмета устанавливается», — написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информации об обстоятельствах ЧП и том, где пострадавший взял опасный предмет, пока нет.

Ранее в этот же день спасатели информировали о другом подрыве — на сей раз в заминированном районе области, Изюмском. Там во время полевых работ комбайн наехал, предположительно, на противопехотную мину. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)

Автор: Оксана Горун
