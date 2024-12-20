Сдетонировал неизвестный предмет: пенсионерка получила ранения под Харьковом

73-летняя жительница поселка Солоницевка Харьковской области пострадала в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.

Это произошло сегодня, 20 декабря, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате взрыва женщина получила ранения левой руки и тела. «Скорая» доставила ее в областную больницу.