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Сдетонировал неизвестный предмет: пенсионерка получила ранения под Харьковом

Происшествия 19:28   20.12.2024
Елена Нагорная
Сдетонировал неизвестный предмет: пенсионерка получила ранения под Харьковом life.pravda.com.ua

73-летняя жительница поселка Солоницевка Харьковской области пострадала в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.

Это произошло сегодня, 20 декабря, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате взрыва женщина получила ранения левой руки и тела. «Скорая» доставила ее в областную больницу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73-летняя жительница поселка Солоницевка Харьковской области пострадала в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.".