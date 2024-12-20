Сдетонировал неизвестный предмет: пенсионерка получила ранения под Харьковом
life.pravda.com.ua
73-летняя жительница поселка Солоницевка Харьковской области пострадала в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.
Это произошло сегодня, 20 декабря, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате взрыва женщина получила ранения левой руки и тела. «Скорая» доставила ее в областную больницу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывоопасный предмет, ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 19:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73-летняя жительница поселка Солоницевка Харьковской области пострадала в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.".