Здетонував невідомий предмет: літня жінка дістала поранень під Харковом
Фото: life.pravda.com.ua
73-річна мешканка селища Солоницівка Харківської області постраждала внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.
Це сталося сьогодні, 20 грудня, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок вибуху жінка отримала поранення лівої руки та тіла. «Швидка» доправила її до обласної лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "73-річна мешканка селища Солоницівка Харківської області постраждала внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.".