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Здетонував невідомий предмет: літня жінка дістала поранень під Харковом

Події 19:28   20.12.2024
Олена Нагорна
Здетонував невідомий предмет: літня жінка дістала поранень під Харковом Фото: life.pravda.com.ua

73-річна мешканка селища Солоницівка Харківської області постраждала внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.

Це сталося сьогодні, 20 грудня, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок вибуху жінка отримала поранення лівої руки та тіла. «Швидка» доправила її до обласної лікарні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 19:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "73-річна мешканка селища Солоницівка Харківської області постраждала внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.".