Здетонував невідомий предмет: літня жінка дістала поранень під Харковом

73-річна мешканка селища Солоницівка Харківської області постраждала внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.

Це сталося сьогодні, 20 грудня, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок вибуху жінка отримала поранення лівої руки та тіла. «Швидка» доправила її до обласної лікарні.