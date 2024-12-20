У Циркуни повернули світло після ударів: були знеструмлені 1,5 тис. абонентів
Енергетики відновили електропостачання у селі Циркуни. Внаслідок десяти «прильотів» без світла залишились 1523 абоненти.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», через удари постраждали повітряні лінії електропередачі 10 та 0,4 кВ.
«Протягом четверга над відновленням електропостачання працювали дві бригади енергетиків та дві одиниці техніки. Уже ввечері всі знеструмлені споживачі були заживлені. Сьогодні продовжуємо виконання ремонтних робіт, необхідних для повного відновлення мережі», – розповіли фахівці.
В обленерго зазначили, що всього впродовж доби енергетики заживили 2100 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій, у зонах обслуговування Липецького, Борівського, Золочівського, Дергачівського та Куп’янського РЕМ.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 грудня внаслідок обстрілу з РСЗВ у селі Циркуни було пошкоджено дев’ять приватних будинків. Постраждали три жінки 57, 62, 75 років та один 64-річний чоловік, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 13:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання у селі Циркуни. Внаслідок десяти «прильотів» без світла залишились 1523 абоненти.".