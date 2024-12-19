“Прилітало” по Харкову та області – ситуація з обстрілами в регіоні
Протягом доби ворог бив як по Харкову, так і по області, повідомив у зведенні за 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Перший ранковий удар припав о 09:15 по селу Петропавлівка у Чугуївському районі. Там внаслідок обстрілу горіла господарська споруда. Вдень, о 13:00 росіяни атакували Богодухівський район – у полі впали два безпілотники. Обійшлося без жертв.
Вже о 15:00 “прилетіло” і по Ізюмщині. У селі Загризове внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.
“22:47 18.12.2024 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Постраждали три жінки 57, 62, 75 та один 64-річний чоловік.“, – написав Синєгубов.
Також начальник ХОВА нагадав, що близько полудня дісталося і Харкову. У Київському районі внаслідок удару БПЛА пошкоджена цивільна будівля.
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- Категорії: Події, Фронт, Харків; Теги: обстріли, прилеты, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог бив як по Харкову, так і по області, повідомив у зведенні за 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".