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“Прилітало” по Харкову та області – ситуація з обстрілами в регіоні

Події 08:45   19.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Прилітало” по Харкову та області – ситуація з обстрілами в регіоні

Протягом доби ворог бив як по Харкову, так і по області, повідомив у зведенні за 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перший ранковий удар припав о 09:15 по селу Петропавлівка у Чугуївському районі. Там внаслідок обстрілу горіла господарська споруда. Вдень, о 13:00 росіяни атакували Богодухівський район – у полі впали два безпілотники. Обійшлося без жертв.

Вже о 15:00 “прилетіло” і по Ізюмщині. У селі Загризове внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.

22:47 18.12.2024 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу з РСЗВ було  пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Постраждали три жінки 57, 62, 75 та один 64-річний чоловік.“, – написав Синєгубов.

Також начальник ХОВА нагадав, що близько полудня дісталося і Харкову. У Київському районі внаслідок удару БПЛА пошкоджена цивільна будівля.

Читайте також: Внаслідок нічних ударів РФ по Циркунах є поранені – Синєгубов 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог бив як по Харкову, так і по області, повідомив у зведенні за 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".