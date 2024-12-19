“Прилітало” по Харкову та області – ситуація з обстрілами в регіоні

Протягом доби ворог бив як по Харкову, так і по області, повідомив у зведенні за 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перший ранковий удар припав о 09:15 по селу Петропавлівка у Чугуївському районі. Там внаслідок обстрілу горіла господарська споруда. Вдень, о 13:00 росіяни атакували Богодухівський район – у полі впали два безпілотники. Обійшлося без жертв.

Вже о 15:00 “прилетіло” і по Ізюмщині. У селі Загризове внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.

“22:47 18.12.2024 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Постраждали три жінки 57, 62, 75 та один 64-річний чоловік.“, – написав Синєгубов.

Також начальник ХОВА нагадав, що близько полудня дісталося і Харкову. У Київському районі внаслідок удару БПЛА пошкоджена цивільна будівля.