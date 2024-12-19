Внаслідок нічних ударів РФ по Циркунах є поранені – Синєгубов
Серію вибухів було чутно в Харкові напередодні, 18 грудня, близько 22:30 – РФ била по області.
Вранці 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів у Циркунах є поранені.
“Внаслідок ворожого обстрілу Циркунів чотири людини отримали поранення”, – написав начальник ХОВА.
Нагадаємо, приблизно о 22:30 мешканці Харкова чули серію вибухів. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що неподалік Циркунів ворог б’є з артилерії. На той момент повітряна тривога на Харківщині тривала вже з 19:51. Тим часом Повітряні сили ЗСУ поінформували лише про рух ворожого БпЛА у бік Харкова близько 22-ї години.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 07:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серію вибухів було чутно в Харкові напередодні, 18 грудня, близько 22:30 – РФ била по області.".