Внаслідок нічних ударів РФ по Циркунах є поранені – Синєгубов

Серію вибухів було чутно в Харкові напередодні, 18 грудня, близько 22:30 – РФ била по області.

Вранці 19 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів у Циркунах є поранені.

“Внаслідок ворожого обстрілу Циркунів чотири людини отримали поранення”, – написав начальник ХОВА.

Нагадаємо, приблизно о 22:30 мешканці Харкова чули серію вибухів. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що неподалік Циркунів ворог б’є з артилерії. На той момент повітряна тривога на Харківщині тривала вже з 19:51. Тим часом Повітряні сили ЗСУ поінформували лише про рух ворожого БпЛА у бік Харкова близько 22-ї години.