Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:27 18 грудня.
Доповнено о 22:53. Армія РФ завдає ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“За попередніми даними, ворог використовує артилерію. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило”, – написав він.
22:33. Повітряна тривога на Харківщині оголошена з 19:51. Повітряні сили ЗСУ інформували лише про рух ворожого БПЛА в бік Харкова близько 22-ї години.
Популярний моніторинговий канал TLk News повідомив про те, що звуки, які чути в Харкові, – це “прильоти” РСЗВ по найближчому передмістю.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 22:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:27 18 грудня".