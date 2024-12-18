Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:27 18 грудня.

Доповнено о 22:53. Армія РФ завдає ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За попередніми даними, ворог використовує артилерію. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило”, – написав він.

22:33. Повітряна тривога на Харківщині оголошена з 19:51. Повітряні сили ЗСУ інформували лише про рух ворожого БПЛА в бік Харкова близько 22-ї години.

Популярний моніторинговий канал TLk News повідомив про те, що звуки, які чути в Харкові, – це “прильоти” РСЗВ по найближчому передмістю.