Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
Серия взрывов прозвучала в Харькове около 22:27 18 декабря.
Дополнено в 22:53. Армия РФ наносит удары неподалеку от населенного пункта Циркуны Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По предварительным данным, враг использует артиллерию. На эту минуту вызовов по поводу пострадавших не поступало», — написал он.
22:33. Воздушная тревога в Харьковской области объявлена с 19:51. Воздушные силы ВСУ информировали только о движении вражеского БпЛА в сторону Харькова около 22-х часов.
Популярный мониторинговый канал TLk News сообщил о том, что звуки, которые слышны в Харькове, — это «прилеты» РСЗО по ближайшему пригороду.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 22:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серия взрывов прозвучала в Харькове около 22:27 18 декабря".