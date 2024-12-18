Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
Взрывы, которые харьковчане слышали около 20 часов 18 декабря, — были вражескими попаданиями по области, рассказал в эфире нацмарафона спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Очень часто россияне осуществляют обстрелы именно в направлении города Харьков. Поэтому слышны взрывы очень часто именно в городе. Для обстрелов россияне используют РСЗО, дроны, ракеты», — сказал Чубенко.
Он напомнил, что утром 18 декабря военные РФ ударили БпЛА «Молния-1» по неработающему торговому центру в Киевском районе Харькова.
«Это фактически FPV самолетного типа, который может около 30 километров преодолевать с места запуска. Он является не очень мощным. Может быть от 1 до 5-7 килограммов взрывчатки. В зависимости от того, что установят», — рассказал спикер облпрокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 22:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы, которые харьковчане слышали около 20 часов 18 декабря, — были вражескими попаданиями по области, рассказал в эфире нацмарафона спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".