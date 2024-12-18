БпЛА «Молния» ударил утром по ТРЦ в Харькове: последствия (фото, видео)
18 декабря утром армия РФ ударила БпЛА типа «Молния» по Харькову.
Дополнено в 16:02. В результате удара БпЛА «Молния» здание ТРЦ в Киевском районе Харькова получило повреждения. В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото последствий.
Дополнено в 15:33. Вражеский БпЛА «Молния» ударил ТРЦ, что не работает, в Киевском районе Харькова. Последствия «прилета» показали в Харьковской областной прокуратуре.
«В 11:35 россияне нанесли удар БпЛА типа «Молния-1». Удар был нанесен по крыше неработающего торгового центра в Киевском районе. Пострадавших нет», — рассказал пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 438 УКУ.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Дополнено в 13:28. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате удара БпЛА в Салтовском повреждена кровля здания ТРЦ.
«Около 12:00 поступила информация о вражеском ударе в Салтовском районе. По предварительным данным, — попадание БпЛА. Информация о пострадавших не поступала», – написал Синегубов.
13:07. По данным мэра города Игоря Терехова удар пришелся по Киевскому району Харькова, обошлось без жертв и пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, молния, салтовка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 декабря утром армия РФ ударила БпЛА типа «Молния» по Харькову.".