Спасатели под угрозой повторных ударов тушили пожар на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Утром 18 декабря в результате удара вражеского БпЛА по жилому сектору одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады произошел пожар.
«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели, работая под постоянной угрозой повторных ударов, оперативно ликвидировали пожар площадью 40 м кв.», – рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Предварительно, обошлось без жертв.
Читайте также: Копы пострадали из-за «прилетов» на Харьковщине, разрушены дома – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, спасатели, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Спасатели под угрозой повторных ударов тушили пожар на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 декабря в результате удара вражеского БпЛА по жилому сектору одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады произошел пожар.".