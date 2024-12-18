Спасатели под угрозой повторных ударов тушили пожар на Харьковщине (фото)

Утром 18 декабря в результате удара вражеского БпЛА по жилому сектору одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады произошел пожар.

«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели, работая под постоянной угрозой повторных ударов, оперативно ликвидировали пожар площадью 40 м кв.», – рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Предварительно, обошлось без жертв.