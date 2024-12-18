Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Спасатели под угрозой повторных ударов тушили пожар на Харьковщине (фото)

Происшествия 12:35   18.12.2024
Виктория Яковенко
Спасатели под угрозой повторных ударов тушили пожар на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Утром 18 декабря в результате удара вражеского БпЛА по жилому сектору одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады произошел пожар.

«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели, работая под постоянной угрозой повторных ударов, оперативно ликвидировали пожар площадью 40 м кв.», – рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Предварительно, обошлось без жертв.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Копы пострадали из-за «прилетов» на Харьковщине, разрушены дома – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
18.12.2024, 22:53
Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов
Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов
18.12.2024, 23:17
Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
18.12.2024, 22:02
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹
18.12.2024, 22:49
Зеленский решил уволиться: реакция людей
Зеленский решил уволиться: реакция людей
18.12.2024, 13:15
«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
18.12.2024, 20:48

Новости по теме:

17:00
Раненого лебедя спасли из замерзшего пруда под Харьковом (фото)
12:58
Тела мужчины и женщины нашли на месте пожара на Харьковщине (фото)
20:09
Очень опасный боеприпас нашли на Харьковщине: он лежал в лесу с 2022 года
09:42
Женщина отравилась угарным газом из-за пожара в доме в Харьковской области
20:05
Тела юноши и женщины обнаружили пожарные в горящем доме под Харьковом (фото)

Вы читали новость: «Спасатели под угрозой повторных ударов тушили пожар на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 декабря в результате удара вражеского БпЛА по жилому сектору одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады произошел пожар.".