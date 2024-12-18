Копы пострадали из-за «прилетов» на Харьковщине, разрушены дома – Синегубов
В течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому и Богодуховскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Первые обстрелы зафиксировали накануне утром в Чугуевском районе. В 08:45 БПЛА «прилетел» по зданию коммунального предприятия в селе Васильев Хутор.
«10:30, Купянский р-н, г. Купянск. Попадание БПЛА на открытой территории. Пострадали два сотрудника полиции. 12:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела поврежден частный дом», – написал Синегубов.
Вечером россияне начали бить уже по Богодуховскому району. Обстрелы в Золочевской громаде продолжались с 19:50 до 23:25.
«В результате обстрела восемью КАБами, двумя БПЛА «Шахед», РСЗО возле с. Березовка, с. Черноглазовка, с. Снеги, поселка Золочев повреждены семь частных домов. Пострадал 76-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 08:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому и Богодуховскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".