Копы пострадали из-за «прилетов» на Харьковщине, разрушены дома – Синегубов

В течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому и Богодуховскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Первые обстрелы зафиксировали накануне утром в Чугуевском районе. В 08:45 БПЛА «прилетел» по зданию коммунального предприятия в селе Васильев Хутор.

«10:30, Купянский р-н, г. Купянск. Попадание БПЛА на открытой территории. Пострадали два сотрудника полиции. 12:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела поврежден частный дом», – написал Синегубов.

Вечером россияне начали бить уже по Богодуховскому району. Обстрелы в Золочевской громаде продолжались с 19:50 до 23:25.

«В результате обстрела восемью КАБами, двумя БПЛА «Шахед», РСЗО возле с. Березовка, с. Черноглазовка, с. Снеги, поселка Золочев повреждены семь частных домов. Пострадал 76-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.