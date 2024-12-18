Копи постраждали через «прильоти» на Харківщині, зруйновані дома – Синєгубов
Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському та Богодухівському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Перші обстріли зафіксували напередодні вранці у Чугуївському районі. О 08:45 БПЛА “прилетів” по будівлі комунального підприємства у селі Василів Хутір.
“10:30, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Влучання БПЛА на відкритій території. Постраждали два працівники поліції. 12:00, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок”, – написав Синєгубов.
Увечері росіяни почали бити вже по Богодухівському району. Обстріли в Золочівській громаді тривали з 19:50 до 23:25.
“Внаслідок обстрілу вісьмома КАБами, двома БПЛА “Шахед”, РСЗВ біля с. Березівка, с. Чорноглазівка, с. Сніги, селища Золочів пошкоджено сім приватних будинків. Постраждав 76-річний чоловік”, – уточнив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 08:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському та Богодухівському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".