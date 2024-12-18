Росіяни били з авіації, запускали КАБи: результати обстрілів області (відео)

Напередодні росіяни вдарили по Золочівській громаді Харківської області о 22:15.

“Попередньо, 1 КАБ впав у селі Уди та ще один в Орішанці. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило“, – пише “Зоря”.

Пізніше, за даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, по Золочеву “прилетів” дрон. Удар “Шахеда” зафіксували о 22.40.

“Постраждало складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Обійшлося без постраждалих“, – додали у “Зорі”.

Відео: “Зоря”