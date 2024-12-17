Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
Щонайменше вісім КАБів скинула авіація РФ на Богодухівський район у період з 19:50 до 20:40, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, окупанти зокрема вдарили авіабомбою по Золочеву. Пошкоджений приватний будинок. Поранення отримав 76-річний чоловік.
Ворог увечері закидав Золочівську громаду КАБами, атакував «шахедами» і бив по ній із РСЗВ, повідомив начальник СВА Віктор Коваленко, передає «Зоря-news».
▪️О 19:50 авіація РФ скинула КАБ на відкриту місцевість у селі Березівка та ще два КАБи – неподалік Чорноглазівки.
▪️О 20:00 двома КАБами ворог вдарив по околиці селища Золочів.
▪️О 20:08 керована авіабомба влучила по відкритій місцевості неподалік села Сніги.
▪️О 20:35 КАБ впав на околицях Золочева та ще один влучив в дорожнє покриття у селищі. Пошкоджені п’ять приватних будинків.
▪️Ворог завдавав ударів попередньо з РСЗВ – випустив три ракети. Частково пошкоджені два приватні будинки.
▪️Окупанти атакували двома “шахедами”. Пошкоджені два приватні доми. Поранення отримав чоловік 1948 року народження. Пошкоджені газо- та енергомережі.
Відео: «Зоря-news»
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, кабы, коваленко, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 22:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше вісім КАБів скинула авіація РФ на Богодухівський район у період з 19:50 до 20:40, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".