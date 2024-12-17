Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО

По меньшей мере восемь КАБов сбросила авиация РФ на Богодуховский район в период с 19:50 по 20:40, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты в частности ударили авиабомбой по Золочеву. Поврежден частный дом. Ранения получил 76-летний мужчина.

Враг вечером забрасывал Золочевскую громаду КАБами, атаковал «Шахедами» и бил по ней из РСЗО, сообщил начальник ПВА Виктор Коваленко, передает «Заря-news».

▪️В 19:50 авиация РФ сбросила КАБ на открытую местность в селе Березовка и еще два КАБа — неподалеку Черноглазовки.

▪️В 20:00 двумя КАБами враг ударил по окраине поселка Золочев.

▪️В 20:08 корректируемая авиабомба упала на открытой местности недалеко от села Снеги.

▪️В 20:35 КАБ упал в окрестностях Золочева и еще один попал в дорожное покрытие в поселке. Повреждены пять частных домов.

▪️Враг также наносил удары из РСЗО — выпустил три ракеты. Частично повреждены два частных дома.

▪️Кроме этого, оккупанты атаковали двумя «Шахедами». Повреждены два частных дома. Ранения получил мужчина 1948 года рождения. Повреждены газо- и энергосети.

Видео: «Заря-news»