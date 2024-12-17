Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО

Происшествия 22:48   17.12.2024
Елена Нагорная
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО Фото: ukrinform.ua

По меньшей мере восемь КАБов сбросила авиация РФ на Богодуховский район в период с 19:50 по 20:40, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты в частности ударили авиабомбой по Золочеву. Поврежден частный дом. Ранения получил 76-летний мужчина.

Враг вечером забрасывал Золочевскую громаду КАБами, атаковал «Шахедами» и бил по ней из РСЗО, сообщил начальник ПВА Виктор Коваленко, передает «Заря-news».

▪️В 19:50 авиация РФ сбросила КАБ на открытую местность в селе Березовка и еще два КАБа — неподалеку Черноглазовки.

▪️В 20:00 двумя КАБами враг ударил по окраине поселка Золочев.

▪️В 20:08 корректируемая авиабомба упала на открытой местности недалеко от села Снеги.

▪️В 20:35 КАБ упал в окрестностях Золочева и еще один попал в дорожное покрытие в поселке. Повреждены пять частных домов.

▪️Враг также наносил удары из РСЗО — выпустил три ракеты. Частично повреждены два частных дома.

▪️Кроме этого, оккупанты атаковали двумя «Шахедами». Повреждены два частных дома. Ранения получил мужчина 1948 года рождения. Повреждены газо- и энергосети.

Видео: «Заря-news»

Читайте также: Оккупанты продолжают атаковать в районе Лозовой на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
17.12.2024, 15:41
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
17.12.2024, 17:36
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
17.12.2024, 19:53
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
17.12.2024, 22:56
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
17.12.2024, 22:48

Новости по теме:

11:49
Золочев снова со светом – электроснабжение пропало после обстрела
08:26
Ночью ВС РФ ударили по Боровой и Золочеву, вечером скинули КАБы на Купянск
08:15
Обстрелы Харьковщины: по Изюму вновь ударили Х-59, по Золочеву — из РСЗО
10:03
По Приколотному прилетели 3 УМПБ, по Золочеву — 4 КАБа — полиция Харьковщины
14:39
Авиаудар по Золочеву на Харьковщине: шесть пострадавших, масштабные разрушения

Вы читали новость: «Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 22:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере восемь КАБов сбросила авиация РФ на Богодуховский район в период с 19:50 по 20:40, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".