Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
По меньшей мере восемь КАБов сбросила авиация РФ на Богодуховский район в период с 19:50 по 20:40, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, оккупанты в частности ударили авиабомбой по Золочеву. Поврежден частный дом. Ранения получил 76-летний мужчина.
Враг вечером забрасывал Золочевскую громаду КАБами, атаковал «Шахедами» и бил по ней из РСЗО, сообщил начальник ПВА Виктор Коваленко, передает «Заря-news».
▪️В 19:50 авиация РФ сбросила КАБ на открытую местность в селе Березовка и еще два КАБа — неподалеку Черноглазовки.
▪️В 20:00 двумя КАБами враг ударил по окраине поселка Золочев.
▪️В 20:08 корректируемая авиабомба упала на открытой местности недалеко от села Снеги.
▪️В 20:35 КАБ упал в окрестностях Золочева и еще один попал в дорожное покрытие в поселке. Повреждены пять частных домов.
▪️Враг также наносил удары из РСЗО — выпустил три ракеты. Частично повреждены два частных дома.
▪️Кроме этого, оккупанты атаковали двумя «Шахедами». Повреждены два частных дома. Ранения получил мужчина 1948 года рождения. Повреждены газо- и энергосети.
Видео: «Заря-news»
Читайте также: Оккупанты продолжают атаковать в районе Лозовой на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, кабы, коваленко, Олег Синегубов, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 22:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере восемь КАБов сбросила авиация РФ на Богодуховский район в период с 19:50 по 20:40, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".