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Оккупанты продолжают атаковать в районе Лозовой на Харьковщине — Генштаб

Фронт 17:21   17.12.2024
Елена Нагорная
Оккупанты продолжают атаковать в районе Лозовой на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Район села Волчанские Хутора на севере Харьковщины подвергся вражеским авиаударам неуправляемыми ракетами, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты атакуют Силы обороны в районе Лозовой.


Карта DeepState

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 17:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Район села Волчанские Хутора на севере Харьковщины подвергся вражеским авиаударам неуправляемыми ракетами, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".