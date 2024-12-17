Оккупанты продолжают атаковать в районе Лозовой на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Район села Волчанские Хутора на севере Харьковщины подвергся вражеским авиаударам неуправляемыми ракетами, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты атакуют Силы обороны в районе Лозовой.
Карта DeepState
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Район села Волчанские Хутора на севере Харьковщины подвергся вражеским авиаударам неуправляемыми ракетами, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".