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Окупанти продовжують атакувати в районі Лозової на Харківщині – Генштаб

Фронт 17:21   17.12.2024
Олена Нагорна
Окупанти продовжують атакувати в районі Лозової на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Район села Вовчанські Хутори на півночі Харківщини зазнав ворожих авіаударів некерованими ракетами, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти атакують Сили оборони у районі Лозової.


Карта DeepState

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 17:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Район села Вовчанські Хутори на півночі Харківщини зазнав ворожих авіаударів некерованими ракетами, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".