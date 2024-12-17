Окупанти продовжують атакувати в районі Лозової на Харківщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Район села Вовчанські Хутори на півночі Харківщини зазнав ворожих авіаударів некерованими ракетами, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Куп’янському напрямку окупанти атакують Сили оборони у районі Лозової.
Карта DeepState
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 17:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Район села Вовчанські Хутори на півночі Харківщини зазнав ворожих авіаударів некерованими ракетами, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".