Вдень ворог обстріляв з РСЗВ Куп’янщину: загинули дві людини – Синєгубов
Фото: ukrinform.ua
Кількість обстрілів на Харківщині через погіршення погодних умов не зменшилась, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, ЗС РФ традиційно обстрілює північ області, зазначив Синєгубов.
«Безпосередньо, ті громади, які знаходяться на кордоні, де ведуться активні бойові дії – це Харківський напрямок. Тим більше ворог продовжує штурми по тому напрямку, намагаючись просунутись. Всі атаки були відбиті», – додав голова ХОВА.
Найскладнішим напрямком залишається Куп’янський.
«Який сьогодні вдень було обстріляно з РСЗВ. Внаслідок чого дві особи загинули. І також Борівський напрямок вважається небезпечним. Прямо зараз штурми продовжуються», – заявив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: купянское направление, обстріли, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 16:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість обстрілів на Харківщині через погіршення погодних умов не зменшилась, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".