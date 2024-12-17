Вдень ворог обстріляв з РСЗВ Куп’янщину: загинули дві людини – Синєгубов

Кількість обстрілів на Харківщині через погіршення погодних умов не зменшилась, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, ЗС РФ традиційно обстрілює північ області, зазначив Синєгубов.

«Безпосередньо, ті громади, які знаходяться на кордоні, де ведуться активні бойові дії – це Харківський напрямок. Тим більше ворог продовжує штурми по тому напрямку, намагаючись просунутись. Всі атаки були відбиті», – додав голова ХОВА.

Найскладнішим напрямком залишається Куп’янський.

«Який сьогодні вдень було обстріляно з РСЗВ. Внаслідок чого дві особи загинули. І також Борівський напрямок вважається небезпечним. Прямо зараз штурми продовжуються», – заявив Синєгубов.