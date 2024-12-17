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«Маскувались під дощем і снігом»: як РФ штурмує на півночі Харківщини взимку

Фронт 14:44   17.12.2024
Вікторія Яковенко
«Маскувались під дощем і снігом»: як РФ штурмує на півночі Харківщини взимку скриншот

Речник ОТУВ «Харків» Євгеній Романов в етері нацмарафону розповів про штурми окупантів на півночі області взимку.

«Вчора вони (окупанти – ред.) намагалися наступати і для цього вони застосували чотири ББМ та десять авто. І мають результати – ця техніка спалена. Оскільки вчора був дуже сильний сніг на Харківщині, дощ і вони намагалися, маскуючись під цим дощем, снігом, підійти впритул до позицій захисників України. Були вчасно виявлені та знищені, не доходячи до лінії оборони», – зазначив Романов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОТУВ «Харків» Євгеній Романов в етері нацмарафону розповів про штурми окупантів на півночі області взимку.".