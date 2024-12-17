«Маскувались під дощем і снігом»: як РФ штурмує на півночі Харківщини взимку

Речник ОТУВ «Харків» Євгеній Романов в етері нацмарафону розповів про штурми окупантів на півночі області взимку.

«Вчора вони (окупанти – ред.) намагалися наступати і для цього вони застосували чотири ББМ та десять авто. І мають результати – ця техніка спалена. Оскільки вчора був дуже сильний сніг на Харківщині, дощ і вони намагалися, маскуючись під цим дощем, снігом, підійти впритул до позицій захисників України. Були вчасно виявлені та знищені, не доходячи до лінії оборони», – зазначив Романов.