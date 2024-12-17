Маскировались под дождем и снегом: как РФ штурмует на севере Харьковщины зимой

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона рассказал о штурмах оккупантов на севере области зимой.

«Вчера они (оккупанты – ред.) пытались наступать и для этого они применили четыре ББМ и десять авто. И есть результаты – эта техника сожжена. Поскольку вчера был очень сильный снег на Харьковщине, дождь и они пытались, маскируясь под этим дождем, снегом, подойти вплотную к позициям защитников Украины. Были вовремя обнаружены и уничтожены, не доходя до линии обороны», – отметил Романов.