Маскировались под дождем и снегом: как РФ штурмует на севере Харьковщины зимой
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Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона рассказал о штурмах оккупантов на севере области зимой.
«Вчера они (оккупанты – ред.) пытались наступать и для этого они применили четыре ББМ и десять авто. И есть результаты – эта техника сожжена. Поскольку вчера был очень сильный снег на Харьковщине, дождь и они пытались, маскируясь под этим дождем, снегом, подойти вплотную к позициям защитников Украины. Были вовремя обнаружены и уничтожены, не доходя до линии обороны», – отметил Романов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: зима, ОТГВ "Харьков", север, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона рассказал о штурмах оккупантов на севере области зимой.".