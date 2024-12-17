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Враг штурмовал в районе Казачьей Лопани – ОТГВ «Харьков» о ситуации

Фронт 12:17   17.12.2024
Виктория Яковенко
Враг штурмовал в районе Казачьей Лопани – ОТГВ «Харьков» о ситуации Фото: ОТГВ «Харьков»

По данным ОТГВ «Харьков», враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани. Оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили 296 обстрелов позиций СОУ.

Потери врага за прошедшие сутки составили 52 человека, из них безвозвратные – 15, санитарные – 37.

Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники, в частности: четыре ББМ, десять авто, три единицы спецтехники и 25 БпЛА.

Уничтожены: 55 укрытий для личного состава и место хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани. Оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили 296 обстрелов позиций СОУ.".