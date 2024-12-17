Враг штурмовал в районе Казачьей Лопани – ОТГВ «Харьков» о ситуации

По данным ОТГВ «Харьков», враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани. Оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили 296 обстрелов позиций СОУ.

Потери врага за прошедшие сутки составили 52 человека, из них безвозвратные – 15, санитарные – 37.

Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники, в частности: четыре ББМ, десять авто, три единицы спецтехники и 25 БпЛА.

Уничтожены: 55 укрытий для личного состава и место хранения боеприпасов.