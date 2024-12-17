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ГШ: более четырех тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, запустила две тыс. БПЛА

Украина 08:10   17.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГШ: более четырех тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, запустила две тыс. БПЛА Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении войска РФ пытались наступать трижды в районе Глубокого и Казачей Лопани, передают в Генштабе ВСУ.

Тем временем на Купянщине украинские защитники сдержали четыре штурма врага.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Загрызового, Лозовой и Петропавловки», – написали в ГШ.

Также в Генштабе проинформировали об обстрелах наших позиций по всей линии фронта.

«По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 24 авиационных удара, сбросив 30 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 141 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2202 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

Потери врага на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении войска РФ пытались наступать трижды в районе Глубокого и Казачей Лопани, передают в Генштабе ВСУ.".